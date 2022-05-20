Дмитрий Губерниев: «Я был во главе восстания против расизма и считаю, что мы просто вынудили «Локомотив» извиниться. Но я не чувствую искреннего раскаяния»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на извинения калининградского из-за скандальных высказываний тренера в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» .

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Вчера дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет.

«Неужели?! Это называется: «Гора родила мышь». Я благодарю всех неравнодушных, потому что я был во главе этого восстания против расизма. И считаю, что мы все вместе просто вынудили команду извиниться. Но я не чувствую искреннего раскаяния, потому что они молчали до последнего.

Хочу сказать, что тренер Воронков – подонок, мерзавец и чертов расист! Его нужно дисквалифицировать на как можно дольше. Надеюсь, что двушечку ему влепят, гаду ползучему! Как бы то ни было, хорошо, что извинились, молодцы. Но надо было раньше и искренне», – сказал Губерниев.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет