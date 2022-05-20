«Факелу» выдадут лицензию для участия в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Футбол

«Факел» получит лицензию для участия в Премьер-лиге.

Воронежская команда за тур до конца сезона в Олимп-ФНЛ гарантировала себе участие в стыковых матчах, но при этом сохраняет шансы и на прямой выход.

В начале мая появилась информация, что Центральный стадион профсоюзов, на котором «Факел» проводит домашние матчи, не готов для проведения игр в высшем дивизионе.

Однако, как сообщает журналист Сергей Ильев, команде одобрили лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

Две тысячи фанатов «Факела» исполнили песню Сектора Газа. Они часто вкручивают рок-группу в поддержку

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