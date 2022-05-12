«Факел» обеспечил себе место в стыках за выход в РПЛ

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«Факел» обыграл «КАМАЗ» (1:0) в перенесенном матче 26-го тура Олимп-ФНЛ.

После 36 игр воронежцы занимают третье место в таблице и гарантировали себе участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Клуб, финишировавший третьим в Олимп-ФНЛ, сыграет с 14-й командой Премьер-лиги. Четвертый клуб ФНЛ встретится с 13-й командой РПЛ.

Таблица Олимп-ФНЛ

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