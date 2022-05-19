Непомнящий о форварде Дядюне: «Убеждал, что могу сделать из него игрока сборной, если сдвинется на край обороны. Не получилось, мой косяк»

хотел сделать форварда крайним защитником.

«Я его все время убеждал: «Володя, я могу из тебя сделать игрока национальной сборной, только давай сдвинемся на фланг обороны».

Я мечтал, чтобы он был фланговым защитником. У него очень быстрые ноги, он мог сыграть в отборе. Хороший объем, высокая скорость. Он бы мог исполнять эту роль.

Но я никак не смог его убедить. Ему хотелось забивать, играть в центре. Вот так мы потеряли хорошего флангового игрока.

На поле он всегда выходит с горящими глазами, движется больше, чем положено. Но игрок его амплуа – центрального нападающего – должен оказаться в нужное время в нужной точке. Поэтому нужно уметь играть без мяча. Не нужно лишних открываний, забеганий. У него этого дара нет.

Я пытался его убедить, не получилось. Как теперь говорят – мой косяк», – сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА в интервью .ru.

Дядюн за последние 5 сезонов забил суммарно 11 голов в и . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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