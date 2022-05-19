Газзаев о моратории на вылет: «Опустимся до уровня любительских команд. Не должно такого быть»

осудил стремление клубов отменить вылет в этом сезоне.

– Если такое решение будет принято, то наш чемпионат опустится до уровня любительских команд. Ни в коем случае такого не должно быть. Во всех видах профессионального спорта должен соблюдаться спортивный принцип.

Нет никакого смысла вводить мораторий на вылет. В самом начале чемпионата есть определенный регламент, который строго надо выполнять.

– Клубы, выступающие за мораторий, говорят о нарушении спортивного принципа в свете массового отъезда легионеров. Начинали вторую половину сезона в одном составе, а заканчивают в другом.

– У каждой команды найдутся какие-либо причины. Но можно привести обратный пример. «Краснодар» – одна из самых пострадавших команд в этом плане. Но краснодарцы хорошо сейчас выступают.

Мы же не зависим только от легионеров. Это глупо. Спортивный принцип необходимо соблюдать всегда. Двух мнений в данном вопросе быть не может, – заявил бывший главный тренер ЦСКА.

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