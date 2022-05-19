Нуньес отказал «МЮ» и «Ньюкаслу» из-за желания играть в ЛЧ. «ПСЖ» контактировал с агентом форварда «Бенфики» (RMC Sport)

Нападающий «Бенфики» отказался от трансфера в два английских клуба.

По сведениям RMC Sport, уругваец получил предложения от и , однако не захотел их принимать из-за желания выступать в чемпионов.

Недавно лучший бомбардир чемпионата Португалии начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, и с новым представителем футболиста уже контактировал президент Нассер Аль-Хелайфи. Впрочем, пока переговоров как таковых не было.

Со статистикой выступлений Нуньеса можно ознакомиться здесь.

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