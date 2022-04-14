Нуньес о 3:3 с «Ливерпулем»: «Мы показали, что «Бенфика» – большой клуб»

прокомментировал вылет «Бенфики» из чемпионов.

Нападающий лиссабонского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с (3:3, первая игра – 1:3).

Сегодня мы показали, что – большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

«Бенфика» – отличная команда, которая может достигать большего. Здесь [на «Энфилде»] трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали.

Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным [для меня], но мои товарищи по команде заслужили похвалу», – сказал Нуньес.

Дважды за 6 минут лайнсмен отменял голы «Бенфики». Но ВАР подарил нам искристые 3:3