Зарема о финале Кубка России: «Организаторы заняты выбором артистов с неподходящим репертуаром, а не огромным количеством билетов у спекулянтов»

отметила недостатки в организации финала БЕТСИТИ Кубка России.

Игра пройдет 29 мая на стадионе , встретятся «Спартак» и .

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает: это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для .

Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.

Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино – совершенно провальная идея», – отметила жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Как сообщалось, РФС хочет, чтобы МакSим выступила на финале Кубка России. «Динамо» против и предлагает выступление Люси Чеботиной в случае победы.

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