Глава судей РФС: «Договорные вещи если и возможны, то на кончиках пальцев. Чернухи в РПЛ быть не может, она будет выявлена»

Глава департамента судейства РФС считает, что у клубов больше нет подозрений в предвзятости судей.

– Мы долгими реформами добились того, что у клубов нет подозрений в покровительстве РФС нечистоплотным судьям. Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов. В других лигах объяснительные приходят через три дня. Судья может посоветоваться с друзьями, коллегами, почитать медиа, а потом сказать, что принял не то решение, потому что не увидел, не услышал или было неочевидно.

У нас не так. Мы видим, как принимается решение: что сказал главный арбитр, что ответили ассистенты, какая коммуникация с ВАР и АВАР. Мы же слышим, как принимаются все решения, Кирилл Верхолетов (глава проекта ВАР в России – прим. Sports.ru) слушает все переговоры. Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

Мы понимаем, что любая договорная вещь, даже если и возможна, то где-то на кончиках пальцев – ее никогда не поймать. А вот чернухи в быть не может, или она будет выявлена. Поэтому остаются слабая подготовка и ошибки, но такое есть везде. Вот мы смотрим Лигу чемпионов и видим, что допущен момент: то ли ошибка, то ли нет. Там истерики никто не поднимает.

– Как это решать?

– Успокоиться. В баскетболе и хоккее же остались ситуации, когда люди недовольны. А ведь оттуда пришли системы наподобие ВАР. Даже в теннисе не всегда уверены насчет точности! К 28-му туру из 160 ошибок благодаря ВАР была исправлена 101. Больше 60 процентов! Если это плохо, то чего мы хотим добиться вообще? Вообще без ошибок?

А как понять, когда положение руки или толчок вызывают дискуссию даже у судей? А дальше выплывают эмоции, желание оттоптаться на судьях или просто желание шок-контента, – сказал Павел Каманцев в интервью Sports.ru.

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