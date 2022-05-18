Судья Кукуляк не сдал тест по физподготовке на сборе УЕФА в Швейцарии («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Василий Казарцев Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Футбол

Евгений Кукуляк не сдал тест на сборе УЕФА.

По информации «Спорт-Экспресса», арбитр не смог пройти тест по физической подготовке, предложенный судьям на сборе, который организовал УЕФА в Швейцарии. 

Ранее сообщалось, что пять судей из России в мае получили приглашения на различные курсы УЕФА, которые проходили в Ньоне. В семинаре CORE участвовали Рафаэль Шафеев, Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров.

Кукуляк оказался в числе арбитров, допущенных к работе на международных матчах, но пока не обладающих достаточным опытом. Василий Казарцев повышал квалификацию как видеоарбитр.

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