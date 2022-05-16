Газзаев против Fan ID: «Клубы страдают финансово, как выживать? Надо стремиться к полным стадионам»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против введения паспорта болельщика.

«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы.

Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов. Нужно помогать клубам.

Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Будем надеяться, на год.

Полные стадионы – вот к чему нужно стремиться», – сказал Газзаев.

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