Клопп стал первым тренером «Ливерпуля», выигравшим чемпионат страны, ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги. В Англии это удавалось только Фергюсону с «МЮ»

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«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Кубок Англии

«Красные» обыграли «Челси» в финале турнира (0:0, пен. 6:5). Немецкий специалист стал первым тренером в истории клуба, одержавшим победу в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги. 

Также Клопп стал вторым тренером в истории, выигравшим все эти трофеи с одним английским клубом. Ранее это удавалось экс-тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону. 

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