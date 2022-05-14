Клопп стал первым тренером «Ливерпуля», выигравшим чемпионат страны, ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги. В Англии это удавалось только Фергюсону с «МЮ»

под руководством выиграл .

«Красные» обыграли «Челси» в финале турнира (0:0, пен. 6:5). Немецкий специалист стал первым тренером в истории клуба, одержавшим победу в , Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Также Клопп стал вторым тренером в истории, выигравшим все эти трофеи с одним английским клубом. Ранее это удавалось экс-тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

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