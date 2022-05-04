«Ливерпуль» – первая английская команда, вышедшая за сезон в финалы ЛЧ, Кубка Англии и Кубка английской лиги

установил уникальное достижение.

Мерсисайдцы стали первой командой в истории Англии, которая за один сезон вышла в финалы сразу трех турниров – КЕЧ / Лиги чемпионов, и Кубка английской лиги.

Команда тренера переиграла «Вильярреал» (5:2 – общий счет) по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал турнира, где встретится с «Манчестер Сити» или «Реалом».

Напомним, что финал Кубка английской лиги уже состоялся – 27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

На 14 мая запланирован финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «Челси».

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