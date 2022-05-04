«Ливерпуль» – первая английская команда, вышедшая за сезон в финалы ЛЧ, Кубка Англии и Кубка английской лиги

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

«Ливерпуль» установил уникальное достижение.

Мерсисайдцы стали первой командой в истории Англии, которая за один сезон вышла в финалы сразу трех турниров – КЕЧ / Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа переиграла «Вильярреал» (5:2 – общий счет) по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал турнира, где встретится с «Манчестер Сити» или «Реалом».

Напомним, что финал Кубка английской лиги уже состоялся – 27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

На 14 мая запланирован финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «Челси».

У «Ливерпуля» – третий финал ЛЧ за пять лет! Машина Клоппа не останавливается

Опрос

«Ливерпуль» все-таки в финале ЛЧ. Ура или жаль «Вильярреал»?
3981 голос
Ура!
66%
Ливерпуль
Жаль «Вильярреал» 😢
34%
Вильярреал

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные