Клопп о победе в Кубке лиги: «Если «Ливерпуль» больше ничего не выиграет, сезон не будет успешным. Пока он успешный»

высказался в преддверии финала Кубка Англии против «Челси».

Главный тренер прокомментировал мнение о том, что итоги сезона для мерсисайдцев зависят от результатов 4 оставшихся матчей.

«Здесь нельзя сказать однозначно. С одной стороны, очевидно, что выиграть все – невозможно, по крайней мере это очень тяжело. С другой стороны, нужно смотреть, что мы уже выиграли, и подумать: «Это успех?»

Пока, на данный момент, думаю, мы все согласимся, что сезон для нас очень успешен. Но если мы больше ничего не выиграем, то он [сезон] не будет таковым. Вот как-то так.

Мы уже выиграли Кубок лиги, но мы – «Ливерпуль», клуб мирового уровня, у нас команда мирового уровня. Поэтому тяжело считать сезон абсолютно успешным, если ты выиграл лишь лиги и при этом побывал в финалах других турниров. И мы это знаем», – сказал Клопп.

После 36 туров «Ливерпуль» занимает в 2-е место, отставая от «Манчестер Сити» на 3 очка.

28 мая в финале Лиги чемпионов «красные» сыграют с «Реалом».

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