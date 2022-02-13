Анчелотти не знает, выйдет ли Бэйл в старте против «ПСЖ»: «Посмотрим. Он хорошо проявил себя с «Вильярреалом»

Главный тренер Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, выйдет ли вингер в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против , который состоится 15 февраля.

Накануне в матче с «Вильярреалом» (0:0) валлиец сыграл за мадридский клуб впервые с августа, заняв место в атаке в отсутствие .

«Я не знаю. Нужно подождать. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Надеюсь, все вернутся в строй [в том числе Бензема].

Он [Бэйл] получил шанс сыграть и хорошо проявил себя, мог забить. Он создавал остроту в атаке, это от него и требовалось», – сказал Анчелотти.