Анчелотти не знает, выйдет ли Бэйл в старте против «ПСЖ»: «Посмотрим. Он хорошо проявил себя с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, выйдет ли вингер Гарет Бэйл в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 15 февраля.
Накануне в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:0) валлиец сыграл за мадридский клуб впервые с августа, заняв место в атаке в отсутствие Карима Бензема.
«Я не знаю. Нужно подождать. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Надеюсь, все вернутся в строй [в том числе Бензема].
Он [Бэйл] получил шанс сыграть и хорошо проявил себя, мог забить. Он создавал остроту в атаке, это от него и требовалось», – сказал Анчелотти.