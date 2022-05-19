Джейми Реднапп: «Никому в «Ливерпуле» не дал бы больше денег, чем ван Дейку. Другого Салаха найдут, а другого Вирджила не найти»

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Джейми Реднапп считает Вирджила ван Дейка важнейшим игроком «Ливерпуля»

«Вирджил ван Дейк, на мой взгляд, самый важный игрок клуба. Я бы никому не дал больше денег, чем ему. Они найдут другого Салаха. Другого ван Дейка сейчас не найти.

Теоретически «Ливерпуль» мог бы найти кого-нибудь на замену Салаху, если бы потерял его. Его голы, его показатели невероятны, но всегда найдется еще один великий нападающий, который придет в этот клуб. У них было много таких в прошлом, и будет много в будущем», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Sky Sports. 

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