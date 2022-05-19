«ПСЖ» готов дать 70 млн евро за Леау, но «Милан» оценивает его в 100 млн. «Россонери» хотят в 3 раза поднять форварду зарплату

Нападающий Рафаэл Леау интересен «ПСЖ», но хочет его сохранить.

La Gazzetta dello Sport пишет, что всерьез заинтересован в 22-летнем футболисте и готов предложить за него 70 млн евро. «Милан» же считает форварда неприкосновенным и согласится отпустить его, только если получит предложение в размере 100 млн евро или больше.

Скоро «Милан» обсудит с Леау подписание нового контракта. Действующее соглашение португальца действует до лета 2024 года, по нему он получает 1,5 млн евро в год. «Милан» готов дать форварду контракт сроком до лета 2026-го с зарплатой 4,5 млн евро в год.

В этом сезоне Леау забил 14 голов и отдал 8 передач в 41 матче за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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