В окружении Мбаппе опровергли заявление Лапорты о 50 млн евро – переговоров с «Барсой» никогда не было

У Килиана Мбаппе никогда не было переговоров с «Барселоной».

Вчера президент каталонского клуба , отвечая на вопрос о форварде , заявил: «Барса» никогда бы не подписала игрока, просящего зарплату 50 млн евро».

Окружение и семья француза опровергают это заявление. Более того, они сообщили, что никогда не вели переговоров ни с «Барсой», ни с Лапортой.

Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, пишет журналист Фабрицио Романо. Как ожидается, он присоединится к .

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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