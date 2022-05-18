В окружении Мбаппе опровергли заявление Лапорты о 50 млн евро – переговоров с «Барсой» никогда не было

У Килиана Мбаппе никогда не было переговоров с «Барселоной».
Вчера президент каталонского клуба Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о форварде «ПСЖ», заявил: «Барса» никогда бы не подписала игрока, просящего зарплату 50 млн евро».
Окружение и семья француза опровергают это заявление. Более того, они сообщили, что никогда не вели переговоров ни с «Барсой», ни с Лапортой.
Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, пишет журналист Фабрицио Романо. Как ожидается, он присоединится к «Реалу».
В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.
Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.
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