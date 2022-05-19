Трапп о победе «Айнтрахта» в финале ЛЕ: «Я не герой матча. Это победа всей команды»

прокомментировал победу над (1:1, 5:4 по пен.).

Вратарь «Айнтрахта» высказался после финала .

«Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться. Думаю, это восхитительный момент для нас, для Франкфурта, для нашего региона и для всей Германии. Так здорово, что мы смогли отблагодарить болельщиков.

Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере.

Я не герой матча. Герои – вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», – сказал Трапп.

Супергерой «Айнтрахта» – вратарь Трапп. Ярко спас в конце овертайма и взял единственный пенальти в серии

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