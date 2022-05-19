Серия пенальти, промах Рэмзи и церемония награждения: смотрите яркие моменты финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

Смотрите обзор финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс».
Немецкий клуб победил команду из Шотландии в серии пенальти (1:1, 5:4).
Матч начался с серьезной травмы капитана клуба из Франкфурта – уже на 5-й минуте Джон Ландстрем очень высоко задрал ногу и шипами рассек лоб Себастьяну Роде. Было много крови, но но немецкий хавбек продолжил встречу после помощи врачей – он играл с забинтованной головой.
Далее команды обменялись рядом опасных ударов, но Ансгару Кнауффу, Джо Арибо и Ландстрему не хватило точности, чтобы распечатать ворота.
На 52-й минуте на сцену впервые вышел один из героев матча – Рафаэль Сантос Борре. Форвард «Айнтрахта» в штрафной соперника охотно упал после незримого контакта с Коннором Голдсоном. Поводом для пенальти это падение не стало.
Но счет в матче открыли «Рейнджерс». На 57-й минуте Тута поскользнулся и пропустил мяч мимо себя после опрометчивой скидки партнера. Арибо воспользовался этим, чтобы выйти один на один с вратарем и эффективно покатил снаряд мимо него – 1:0.
«Айнтрахт» ответил на 69-й минуте. Борре откликнулся на передачу Филипа Костича с левого края, опередил всех перед ближней штангой и проткнул мяч в ворота, сыграв в полуподкате – 1:1!
Игра перетекла в дополнительное время. Шотландцы могли вырвать победу на 118-й минуте, но голкипер франкфуртцев Кевин Трапп совершил классный сэйв, сыграв как гандбольный вратарь.
В серии пенальти точнее были футболисты «Айнтрахта» – 5:4! Единственным свою попытку запорол опытный хавбек «Рейнджерс» Аарон Рэмзи, пробивший почти по центру – удобно для Траппа.
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