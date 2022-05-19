«Айнтрахт» сыграет с «Реалом» или «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА в Хельсинки 10 августа

Определился один из участников матча за Суперкубок Европы, который пройдет 10 августа.
В качестве победителя Лиги Европы на игру выйдет «Айнтрахт». Немецкий клуб сегодня по пенальти одолел «Рейнджерс».
Соперником франкфуртцев станут либо «Реал Мадрид», либо «Ливерпуль». Эти клубы встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая.
Суперкубок Европы пройдет в Хельсинки. Финляндия впервые примет решающую еврокубковую игру.
«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы – вырвали в серии пенальти! Первый еврокубок за 42 года
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