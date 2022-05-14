Аршавин о Кубке УЕФА «Зенита» в 2008-м: «После финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». Разница между чемпионатами только растет»

вспомнил о завоевании «Зенитом» Кубка УЕФА в 2008 году.

– Когда пришло осознание, что вы – обладатели Кубка УЕФА?

– Практически сразу. Еще перед чемпионским матчем в Раменском мы говорили с Радимовым, что, возможно, это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом. Мы в итоге ошиблись, но так или иначе это вошло в историю. Все-таки первое российское чемпионство клуба.

То же самое мы понимали и перед финалом Кубка УЕФА – что мы, возможно, никогда больше не дойдем, как и вообще какой-либо российский клуб. И после финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». А потом сказал, что придется ждать и дольше, потому что разница между чемпионатами только растет из-за финансовых условий.

Так что это большое событие для нашего футбола и для страны. Понимание, что это может случиться один раз, было почти с самого начала. Но через три месяца мы внезапно выиграли Суперкубок УЕФА. Это еще круче. Потому что Суперкубок в нашей стране до этого выигрывало только Киев, что делает эту победу еще более уникальной, – сказал бывший полузащитник .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков