«Зенит» и «Динамо» не собираются подписывать Языджи летом. Сообщалось, что ЦСКА его не выкупит

«Зенит» и «Динамо» не планируют подписывать Юсуфа Языджи летом.
Ранее о такой возможности сообщило издание Demirören News Agency.
Однако, как пишет Metaratings.ru, в планах московского и петербургского клубов нет покупки этого игрока в летнее трансферное окно.
Сообщалось, что ЦСКА не активирует опцию выкупа Языджи, и он уйдет из клуба по завершении сезона.
Права на турецкого футболиста принадлежат «Лиллю». 25-летний хавбек провел 10 матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ и забил 8 голов.
Его подробную статистику можно изучить здесь.
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