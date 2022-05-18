«Зенит» и «Динамо» не собираются подписывать Языджи летом. Сообщалось, что ЦСКА его не выкупит

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«Зенит» и «Динамо» не планируют подписывать Юсуфа Языджи летом.

Ранее о такой возможности сообщило издание Demirören News Agency.

Однако, как пишет Metaratings.ru, в планах московского и петербургского клубов нет покупки этого игрока в летнее трансферное окно.

Сообщалось, что ЦСКА не активирует опцию выкупа Языджи, и он уйдет из клуба по завершении сезона.

Права на турецкого футболиста принадлежат «Лиллю». 25-летний хавбек провел 10 матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ и забил 8 голов.

Его подробную статистику можно изучить здесь.

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