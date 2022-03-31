Отец Черышева думает, что Денис хочет играть за «Спартак»: «Будем разговаривать. Он справится»

надеется на переход его сына Дениса из «Валенсии» в .

– Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать.

– Хочет ли Денис этого?

– Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но, когда нужно было обороняться, он опускался вниз, – сказал Черышев-старший.

Ранее из «Спартака» ушел левый защитник Айртон.

Полузащитник «Валенсии» провел 11 матчей в этом сезоне , отдав один голевой пас. Подробно со статистикой 31-летнего Черышева можно ознакомиться здесь.