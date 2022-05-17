Президент Сенегала поддержал Гуйе, не сыгравшего за «ПСЖ» из-за майки с ЛГБТ-символикой: «Религиозные убеждения нужно уважать»

Президент Сенегала поддержал Идриссу Гуйе, отказавшегося поддерживать ЛГБТ.

Полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

«Я поддерживаю . Нужно уважать его религиозные убеждения», – написал Маки Салл.

Министр спорта Франции о Гуйе: «Футболки с радужными номерами помогают воспитывать молодежь. Отказаться можно, у нас демократия, но это прискорбно»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам