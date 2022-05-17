Президент Сенегала поддержал Гуйе, не сыгравшего за «ПСЖ» из-за майки с ЛГБТ-символикой: «Религиозные убеждения нужно уважать»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Сенегала по футболу Идрисса Гуйе ЛГБТ Политика соцсети религия дискриминация контент Футбол

Президент Сенегала поддержал Идриссу Гуйе, отказавшегося поддерживать ЛГБТ.

Полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

«Я поддерживаю Идриссу Гуйе. Нужно уважать его религиозные убеждения», – написал Маки Салл.

Министр спорта Франции о Гуйе: «Футболки с радужными номерами помогают воспитывать молодежь. Отказаться можно, у нас демократия, но это прискорбно»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные