Агент Тюкавина: «Константин заслуживает больше игрового времени в «Динамо». Может, есть бонусы, которые клуб не хочет выплачивать»

Агент Константина Тюкавина недоволен игровым временем футболиста в .

«Считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил 10 мячей в этом сезоне, включая БЕТСИТИ Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты.

Может, есть определенные бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю. Но это со стороны руководства глупо, потому что у игрока отношение к клубу вырабатывается такое же, как и у клуба к игроку.

Самое главное – он всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Если посчитать игровое время и количество голов, то, наверное, у него один из лучших показателей.

Если Агаларову постоянно доверяют, и футболист играет, конечно, будет больше моментов и больше голов. Но если сравнить, у Кости КПД выше многих за отведенное ему время на поле. Тут Костя выжимает максимум. Он будет ждать своего времени. Тому же Смолову 32 года, а Косте в июне только 20 исполнится. Не надо тоже об этом забывать.

Еще раз: самое главное, что он выходит и доказывает, не бросает лопату, а пашет. Когда разговариваешь с ним, он говорит: «Раз меньше игрового времени дают, значит, надо больше тренироваться».

Он не ищет проблемы в ком-то, а копается в себе. Думаю, что работа в песок не уйдет. Тренеры в сборную не просто так его вызывают.

Он командный игрок, игрок момента. Таких сейчас в России немного. Есть тренер, который отвечает за результат. Понятно, что как агент я переживаю и хочу, чтобы он больше играл», – сказал .

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