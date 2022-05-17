Министр спорта Франции о Гуйе: «Футболки с радужными номерами помогают воспитывать молодежь. Отказаться можно, у нас демократия, но это прискорбно»

Министр спорта Франции высказалась об отказе Идриссы Гуйе от поддержки ЛГБТ.

Полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

После этого президент Французской спортивной федерации ЛГБТ обвинил Гуйе в гомофобии и призвал наказать его.

– Как вы интерпретируете отсутствие во время дня борьбы с ЛГБТ-фобией?

– Насколько я знаю, он ничего не заявлял и не отрицал по этому поводу. Клуб поставил его перед необходимостью выполнять обязанности, используя его личную мотивацию. Теперь мяч на его стороне. Лично я нахожу прискорбным то, что он не захотел играть.

– Вы ждете от него объяснений?

– Сейчас мне особенно не на что рассчитывать. Если у него был гастрит, я надеюсь, что он быстро поправится (с иронией). Каждый должен думать о своем уровне. Я не собираюсь вторгаться на территорию его работодателя, только клуб может решать, что предпринять в таком случае.

Я не знаю, как клубы представили эту акцию своим сотрудникам. Футболки с номерами в цветах радуги могут кому-то показаться тривиальными, но это важный и символический жест, который помогает воспитывать молодежь.

Игрок может отказаться надевать такую майку, ведь у нас демократия, но, повторюсь еще раз, я нахожу это прискорбным, – сказала Роксана Марасиняню.

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