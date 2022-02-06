Хави считает, что «Барсе» нужен высококлассный центрбек. Ему нравится Кунде

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет укрепить защиту.

Как пишет Diario Sport, руководство каталонского клуба одержимо идеей подписать нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Но Хави считает, что для улучшения результатов нужно взять высококлассного центрального защитника.

Тренеру очень нравится из «Севильи». Хави считает, что у француза характеристики защитника будущего – игрока, обладающего мощью, техникой и универсальностью.

Осуществить сделку будет трудно. всегда настаивала на желании получить 80 миллионов евро отступных за футболиста. Кроме того, «Челси» претендует на игрока.

Несмотря на возможные сложности, в «Барселоне» считают, что Кунде выберет каталонский клуб, если у них хватит финансовых ресурсов на сделку.