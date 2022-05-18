«Зря паспорт дали, что сказать». Широков о возможном уходе Марио из ЦСКА

считает, что зря дали российский паспорт.

– Станет ли серьезной потерей для армейцев уход Фернандеса?

– Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Вчера появилась информация о том, что Марио покинет ЦСКА по окончании сезона. В числе причин, повлиявших на решение 31-летнего футболиста, – ситуация в клубе и обстановка в России.

Сообщалось, что Фернандес уедет в Бразилию в субботу, после матча с «Ростовом».

Фернандес перешел в в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба три раза выигрывал чемпионат России. В 2018 году выступал за сборную России на чемпионате мира.

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