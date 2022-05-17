Фернандес решил уйти из ЦСКА из-за ситуации в клубе и обстановки в России. Его юристы уже ищут варианты

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Стало известно, почему Марио Фернандес решил уйти из ЦСКА.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом.

На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба три раза выигрывал чемпионат России. В 2018 году выступал за сборную России на чемпионате мира.

Статистику 31-летнего защитника можно изучить здесь.

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