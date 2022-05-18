Решающее заседание рабочей группы по формату РПЛ-2022/23 пройдет 23 мая

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Футбол

Стало известно, когда определится формат РПЛ в сезоне-2022/23.

Во вторник совещание в РФС (участвовали представители федерации, РПЛ, Олимп-ФНЛ) завершилось тем, что стороны обсудили три потенциальных формата будущего чемпионата.

19 мая в РПЛ состоится общее собрание, где в числе прочих вопросов обсудят и будущий чемпионат, а 23-го пройдет решающее заседание рабочей группы.

На 24-е число запланировано заседание исполкома, где должны быть приняты решения.

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