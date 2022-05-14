Дюков о доверии Хачатурянцу: «Со стороны РФС и клубов ему оказывается полная поддержка»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о доверии к главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

– В последнее время пишут, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц покидает свой пост, что якобы им недовольны чуть ли не на Лубянке. Прокомментируете?

– Мне об этом ничего не известно, сложно комментировать слухи.

Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ. Если говорить об РПЛ, то есть клубы, которые являются собственниками и учредителями лиги.

– То есть вы не обладаете информацией, что Хачатурянц уйдет из РПЛ?

– Мне об этом не известно.

– У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ?

– Да.

– Кто должен стать главой судейского комитета?

– Есть Ашот Хачатурянц, который продолжает занимать пост руководителя судейского комитета.

Со стороны РФС и клубов ему оказывается полная поддержка. Поэтому он продолжает работать.

– Как это бьется с ограничениями УЕФА, которые не дают право занимать такие посты людям, которые не были судьями? Или мы уже не смотрим на рекомендации УЕФА и действуем самостоятельно?

– Мы являемся членами УЕФА и смотрим на их рекомендации. В данном случае мы не видим в этом конфликта интересов. У Ашота Рафаиловича есть соответствующая компетенция, организаторские и управленческие способности.

Может быть, в этом сезоне с точки зрения качества судейства не произошло прогресса. Если посчитать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР, оно соответствует прошлому сезону. Нет прогресса. Но предыдущие два с половиной сезона мы видели прогресс.

Невозможно постоянно двигаться вперед, когда-то будут происходить паузы. Для подготовки судей нужно не 2-3 года, а 10 лет. За два года что-то принципиально изменить очень сложно.

Мы это делаем. В частности, ЮФЛ и программа «Таланты и наставники» направлены на то, чтобы готовить судей, – сказал Дюков.

Хачатурянц обещал не бросать клубы в тяжелой ситуации. Спустя полтора месяца он уходит

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