Три формата РПЛ обсуждались сегодня на совещании, в том числе с расширением до 18 команд

В Доме футбола состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне.
В обсуждении принимали участие представители РФС, РПЛ и ФНЛ, а также клубов «Динамо», «Ростов», «Торпедо» и «Факел».
Обсуждались три варианта:
– РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России;
– РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России;
– РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.
19 мая состоится общее собрание РПЛ, а 24 мая – заседание исполкома РФС.
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