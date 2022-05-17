Три формата РПЛ обсуждались сегодня на совещании, в том числе с расширением до 18 команд

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В Доме футбола состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне.

В обсуждении принимали участие представители РФС, РПЛ и ФНЛ, а также клубов «Динамо», «Ростов», «Торпедо» и «Факел».

Обсуждались три варианта:

– РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России;

– РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России;

– РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.

19 мая состоится общее собрание РПЛ, а 24 мая – заседание исполкома РФС.

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