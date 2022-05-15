Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «Тоттенхэм» против «Бернли», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» во вторник

сыграет дома с «Бернли», встретится на выезде с «Вест Хэмом» в 37-м туре АПЛ.

В понедельник будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».

Завершится тур во вторник матчем «Саутгемптон» – .

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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