Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «Тоттенхэм» против «Бернли», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» во вторник

«Тоттенхэм» сыграет дома с «Бернли», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом» в 37-м туре АПЛ.
В понедельник «Арсенал» будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».
Завершится тур во вторник матчем «Саутгемптон» – «Ливерпуль».
37-й тур
- Дата проведения
- 15 мая, 14.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 15 мая, 18.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 16 мая, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 17 мая, 21.45, «Сент-Мэрис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков