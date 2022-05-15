Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «Тоттенхэм» против «Бернли», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» во вторник

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«Тоттенхэм» сыграет дома с «Бернли», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом» в 37-м туре АПЛ.

В понедельник «Арсенал» будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».

Завершится тур во вторник матчем «Саутгемптон» – «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

37-й тур

Тоттенхэм – Бернли
Дата проведения
15 мая, 14.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Норвич
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уотфорд – Лестер
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Викарэдж Роуд»
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Лидс – Брайтон
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Элланд Роуд»
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Астон Вилла – Кристал Пэлас
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Вилла Парк»
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Эвертон – Брентфорд
Дата проведения
15 мая, 18.30, «Гудисон Парк»
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Ньюкасл – Арсенал
Дата проведения
16 мая, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Саутгемптон – Ливерпуль
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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