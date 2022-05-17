Клопп о борьбе с «Ман Сити»: «Отставание на очко – все равно отставание. Близко, но не то место, где мы хотели бы быть»

высказался о соперничестве «Ливерпуля» и в .

– Пеп Гвардиола сказал, что из-за бескомпромиссного характера «Сити» и «Ливерпуля» борьба между клубами будет идти до упора.

– Это хорошо, если честно. И он прав. Я могу сказать все комплименты в их адрес, потому что это невероятно. Стабильность, которую демонстрирует «Сити», их мастерство... Это команда, полная замечательных футболистов.

А потом, и это самое сложное, нужно дать всем этим талантливым ребятам понять, как важно отдавать все силы на поле. И они делают это! Я действительно очень сильно уважаю это, и мы тоже это делаем. Это то же самое сочетание.

Мы разные команды со схожими навыками, и я уже не уверен, что «интенсивный» – это нужное слово. Уровень, на котором мы подталкиваем друг друга, просто безумен.

И послушайте, быть просто неподалеку от них, не выходя в финалы, было бы не так уж круто, потому что отставание на очко – это все равно отставание на очко. Близко, но не то место, где мы хотели бы быть. Но мы вышли в финалы, выиграли два из них и должны пройти еще через один. Все это делает сезон действительно приятным.

У меня, вероятно, немного розовые очки, но я думаю, что, будучи нейтральным болельщиком, здорово смотреть на это и думать: «Вау, что они делают? Они действительно бьются до самого конца». Здорово участвовать в этом из-за того, как силен наш соперник, – сказал тренер .

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