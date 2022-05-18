Милнер о чемпионской гонке: «Сити» – невероятный соперник. «Ливерпуль» гордится собой, что бы ни случилось»

высказался о завершении чемпионской гонки в .

«Ливерпуль» обыграл в 37-м туре АПЛ (2:1) и сократил отставание от «горожан» до 1 очка.

«Ребята невероятны. Некоторые из них, возможно, играли не так много, но ты видишь их уровень каждый день на тренировках и когда они выходят на поле.

Это особенная группа игроков и особенный клуб. Мы боремся до конца и продолжаем двигаться вперед. Все, что мы можем сделать, это зайти так далеко, как только сможем. Это показывает, насколько все готовы, насколько они готовы морально. Это нечто особенное, и это идет с самого верха, от главного тренера.

Мы постараемся выиграть свой матч [в последнем туре], это все, что мы можем сделать.

У нас была перезагрузка в январе, когда мы сильно отставали. У нас была ментальная перезагрузка, и мы поднажали.

«Сити» – невероятный соперник. Что бы ни случилось, мы гордимся собой. Все, что мы можем сделать, это попытаться выиграть свой матч.

Это был непростой матч после игры на выходных. Надеюсь, мы сможем провести еще две большие игры», – сказал полузащитник .