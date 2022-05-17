Чеферин о сообщении от Моуринью после выхода в финал Лиги конференций: «Девушки не присылали мне столько сердечек»

рассказал об эмоциях после выхода в финал Лиги конференций.

«Многие скептически относились к конференций. Я получил сообщение от Жозе Моуринью [после того, как он вышел в финал с «Ромой»], он был очень тронут. Девушки не присылали мне столько сердечек.

Жозе Моуринью – человек, который живет футболом, который эмоционально к нему относится. Ему все равно, выиграет он или проиграет.

Он уже выиграл все в клубном футболе, и теперь у него есть возможность стать первым в истории [победителем Лиги конференций], это многое для него значит. Это отличная реклама турнира», – сказал президент .

В финале Лиги конференций под руководством Моуринью сыграет с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам