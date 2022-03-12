Березуцкий о голе Марио на 91-й: «Бразилец с русским характером – уникальное явление. Мог не сыграть, но для него нет «не могу», только если ногу оторвет»

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Алексей Березуцкий оценил работоспособность Марио Фернандеса после его гола «Локомотиву».

Защитник принес ЦСКА победу в добавленное время матча 21-го тура чемпионата России.

«Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит.

Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвет.

Забивать в концовке помогают желание победить, характер», – отметил главный тренер ЦСКА.

6 побед подряд (вместе с Кубком) и место в тройке – это расцвел ЦСКА

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