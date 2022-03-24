Агент Языджи: «Если Юсуф и уйдет из ЦСКА, то в большой европейский клуб. Мы никого не бросаем – не можем так поступить с клубом»

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Агент Юсуфа Языджи рассказал, в каком случае футболист может покинуть ЦСКА.

«Если Юсуф и уйдет, то это будет большой европейский клуб. Сейчас у нас достаточно контактов, за ним следят многие клубы. Но даже если мы уйдем отсюда, то нам нужно договориться с ЦСКА. Мы никого не бросаем – не можем таким образом поступить с клубом. Единственное, чего сейчас хочет Юсуф, – больше болельщиков на матчах.

Все желают такого качественного игрока, но сейчас Языджи хочет бороться за успех ЦСКА до последнего», – сказал Адем Чебеджи.

Пресс-атташе московского клуба Сергей Аксенов заявил, что Языджи не собирается уходить из команды. «Только что общались с представителями Юсуфа. Он не планирует покидать ЦСКА», – сказал Аксенов.

 

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