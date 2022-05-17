Зиньковский о кино и музыке: «Вышел русский фильм про супергероев, где медведь стреляет из пушек – это же хрень полнейшая. Наше я почти не смотрю и не слушаю»

рассказал о своих музыкальных интересах.

– Пока ты рассказывал про свадьбу, я вспомнил фильм «Горько». Смотрел?

– Это наше? Я просто наше почти не смотрю и музыку не слушаю. Наша музыка вообще не нравится. Что-то более старое можно, а все новое – полный ужас.

С фильмами – то же самое. Как вот вышел русский фильм про супергероев, где медведь стреляет из пушек – это же хрень полнейшая. Хотели сделать супербоевик, получилось как всегда (вероятно, речь про фильм «Защитники» Сарика Андреасяна – Sports.ru).

– Что слушаешь из старого российского?

– Я меломан, слушаю все-все-все, кроме жесткого рока. Раньше брат любил «Короля и шута», «Пикник» и «Арию» – я тоже спокойно слушал. Папа ценит прямо совсем старых мужичков вроде Led Zeppelin – я слушал, нормально.

Но сам люблю совсем другое – американский хип-хоп и рэп. Хотя, если «Король и Шут» где-то играет, я такой: «О, слова знаю». Потому что 15 лет назад с братом переслушал все это, – сказал хавбек в интервью Sports.ru.

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