Зиньковский забил победный гол, сделал ассист и заработал пенальти в матче с «Сочи»

забил гол и сделал результативную передачу в матче против (3:2).

Полузащитник в конце первого тайма отметился голевой передачей на Максима Глушенкова.

Во втором тайме за фол против Зиньковского в ворота южан был назначен 11-метровый удар. Пенальти реализовал Юрий Горшков.

На 90-й минуте при счете 2:2 Зиньковский нанес точный удар в дальнюю девятку, забив гол, который стал победным в матче для самарцев.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно посмотреть здесь.