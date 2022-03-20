Зиньковский забил победный гол, сделал ассист и заработал пенальти в матче с «Сочи»

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Антон Зиньковский забил гол и сделал результативную передачу в матче РПЛ против «Сочи» (3:2).

Полузащитник «Крыльев Советов» в конце первого тайма отметился голевой передачей на Максима Глушенкова.

Во втором тайме за фол против Зиньковского в ворота южан был назначен 11-метровый удар. Пенальти реализовал Юрий Горшков.

На 90-й минуте при счете 2:2 Зиньковский нанес точный удар в дальнюю девятку, забив гол, который стал победным в матче для самарцев.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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