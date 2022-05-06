Зиньковский вышел на 1-е место в списке ассистентов РПЛ с 9 голевыми. У него 3 (1+2) очка в матче с «Динамо»

Антон Зиньковский вышел на 1-е место в гонке ассистентов РПЛ.
Полузащитник «Крыльев Советов» сделал две голевые передачи в матче с «Динамо», после чего также забил сам.
Теперь у Зиньковского 9 ассистов в этом сезоне чемпионата России. Он вышел на первое место по этому показателю, опередив Себастьяна Шиманьского из «Динамо».
Также в этой игре дубль оформил Максим Глушенков. У него 4 гола и одна результативная передача в 5 последних матчах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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