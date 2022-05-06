Зиньковский вышел на 1-е место в списке ассистентов РПЛ с 9 голевыми. У него 3 (1+2) очка в матче с «Динамо»

вышел на 1-е место в гонке ассистентов .

Полузащитник сделал две голевые передачи в матче с , после чего также забил сам.

Теперь у Зиньковского 9 ассистов в этом сезоне чемпионата России. Он вышел на первое место по этому показателю, опередив Себастьяна Шиманьского из «Динамо».

Также в этой игре дубль оформил . У него 4 гола и одна результативная передача в 5 последних матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков