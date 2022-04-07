Зиньковский о моратории: «Пусть вылетают те, кто против нас ставил автобусы. Если никто не вылетает, клубы из нижней части могут расслабить булки и делать что хотят»

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Антон Зиньковский высказался о возможном введении моратория на вылет из РПЛ.

– Ты рад, что РПЛ пока не стали расширять до 18 команд и вводить мораторий на вылет?

– Конечно, рад. Пусть вылетают те, кто против нас ставил автобусы и по 90 минут не вылезал из обороны. Ха-ха!

Ну, серьезно: если никто не вылетает, то теряется смысл оставшихся матчей. Тогда клубы из нижней части (хорошо, что мы не там) могут расслабить булки и делать что хотят. Так нельзя. Поэтому я реально рад, что все оставили как есть, – пусть борются до конца и по спортивному принципу идут на понижение, – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

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