Каррагер о победе «Ньюкасла»: «Артете припомнят этот матч, когда он будет покидать «Арсенал»

сказал, что Микелю Артете припомнят поражение «Арсенала» от .

«Канониры» уступили «сорокам» со счетом 0:2 в предпоследнем туре и имеют более низкие шансы попасть в Лигу чемпионов, чем «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» не упустит своего. это знает, весь мир это знает. Без шансов.

Думаю, это создаст для Артеты и «Арсенала» большие проблемы в будущем. Их ждет Лига Европы, матчи в четверг и воскресенье.

«Арсенал» не входит в четверку лучших команд страны, но у него было преимущество, которым он не воспользовался. Я опасаюсь за Артету и «Арсенал». Микелю будет непросто. Этот матч ему будут припоминать, когда он будет уходить из клуба в какой-то момент.

Это первая работа Артеты, так что у него еще нет большого кредита доверия. Если у дела идут не очень, люди знают, что он становится чемпионом с «Челси» и «Интером», есть понимание, что он уже чего-то добивался и знает свое дело. С Артетой не совсем так, и это не критика, а констатация факта.

Я переживаю за него, и если «Арсенал» будет седьмым или восьмым к рождественским праздникам в следующем сезоне, Микелю придется столкнуться с большим давлением», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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