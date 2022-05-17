Микель Артета: «Ньюкасл» был в 10 раз лучше. «Арсенал» сыграл и близко не так, как надо для ЛЧ»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (0:2) в .

заслужил победу, он был гораздо сильнее. У нас ничего не получалось. Нас превзошли по всем статьям, мы плохо работали с мячом. Много чего случилось по ходу матча, включая вынужденные замены из-за травм, но это не оправдание.

Мы не смогли сыграть так, как должны были. Мы пытались кое-что поменять, но без толку. Порой мы выглядели лучше, однако пропустили ужасные голы и не могли исполнить задуманное.

«Ньюкасл» был в десять раз лучше, и это разочаровывает. Наша игра была очень далека от той, что требуется для выхода в чемпионов. Я сильно огорчен, поражение болезненное. Все было в наших руках до этого дня, а теперь – нет. Но в футболе всегда есть хотя бы крошечный шанс», – заявил Артета в эфире Sky Sports.

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