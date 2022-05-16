Кьеллини под овации заменили на 18-й минуте домашней игры с «Лацио». Капитан покидает «Ювентус»

Защитник Джорджо Кьеллини провел последний матч за «Ювентус» на «Альянц Стэдиум».
37-летний игрок вышел в стартовом составе на последнюю домашнюю игру сезона – с «Лацио» в 37-м туре Серии А.
На 18-й минуте главный тренер Массимилиано Аллегри заменил Кьеллини, дав болельщикам возможность овациями проводить капитана, покидающего клуб по окончании сезона. Джорджо, обнявшись с партнерами, передал повязку форварду Пауло Дибале, который также летом сменит место работы.
Вместо него на поле вышел Маттейс де Лигт.
«Ювентус» – «Лацио». 1:0 – Влахович открыл счет. Онлайн-трансляция
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам