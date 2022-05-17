Геннадий Орлов: «Спасибо Дзюбе, он прекрасно отработал контракт. Воспитанник «Спартака», но как помогал «Зениту»

поблагодарил за игру в .

– Дзюба и «Зенит». Кажется, что обе стороны дали друг друг достаточно много, чтобы как-то тускло, блекло, не по-дружески расставаться сейчас.

– Нельзя не по-дружески. Во-первых, огромное спасибо Дзюбе, он прекрасно, честно отработал контракт. Тут двух мнений быть не может. Он бомбардир, и я не раз говорил, что он в этом сезоне нужен «Зениту».

А что дальше – это уже решают тренер и руководство клуба. Но ясно, что у Дзюбы наступает очень сложный момент в карьере. Он подходит к окончанию карьеры, он уже не может быть таким ярким, как, например, в 2018 году, когда он блистал и был звездой.

В спорте всегда бывает так, что какие-то новые люди быстро приходят на смену ветеранам. Когда появились Сергеев и Алберто, они ускорили игру, и «Зенит» в концовке доминировал. Скоростная игра с поддержкой Клаудиньо, Малкома, Барриоса, Дугласа Сантоса вывела «Зенит» в потрясающие лидеры. В итоге «Зенит» в гордом одиночестве закончил этот чемпионат.

– Что вы предлагаете?

– Сказать спасибо Дзюбе. Пусть он сам принимает решение. Есть двадцать вариантов, куда его сватают. Только он сам должен принимать решение.

А мы должны спокойно смотреть со стороны и говорить: «Артем, спасибо тебе. Ты воспитанник спартаковского футбола, но смотри, как помогал «Зениту». Вот и все, – сказал журналист.

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