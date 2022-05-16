Анзор Кавазашвили: «Заслуги Дзюбы способствовали финансовому и имиджевому развитию «Зенита». Можно перевести Артема на другую работу при клубе и хорошо платить»

прокомментировал нежелание идти на снижение зарплаты.

Сообщалось, что из-за намерения сократить зарплату в три раза футболист отказался продлевать контракт.

«Это коммерческая организация, они платят деньги только за результат. Если человек не дает желаемого результата, то ему урежут зарплату.

Но поступать с Дзюбой подобным образом не совсем правильно, потому что он за время своего выступления в «Зените» принес очень большие дивиденды. Артем очень многое сделал не только для клуба, но и для сборной нашей страны.

Уважение должно быть в любом случае даже тогда, когда он по возрасту становится менее необходимым в клубе. Его можно перевести на другую работу при клубе и платить хорошую зарплату.

Его заслуги способствовали финансовому и имиджевому развитию клуба.

Все зависит от его характера. Если он влюблен в свою нынешнюю команду, то останется и будет согласен на те условия, которые ему предложили.

Но если он считает, что еще способен играть за зарубежный клуб, то почему бы ему не попробовать. Он же еще не играл никогда за рубежом, он был только в аренде российских клубов», – заявил бывший вратарь «Спартака», член комитета РФС по этике.

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