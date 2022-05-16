«Дзюбу надо гнать метлой. Он двух слов связать не может, необразованный. Не хочет подписывать контракт – не надо». Александр Тихонов о форварде «Зенита»

Александр Тихонов прокомментировал отказ идти на снижение зарплаты в .

Сообщалось, что из-за намерения питерцев сократить зарплату в три раза футболист отказался продлевать контракт.

«Все зависит от нашей идеологии. Вся страна видит, что футбол – это спорт номер один. Никуда его не денешь.

В бедной Бразилии и Аргентине забитые стадионы. Я наблюдал настоящий футбол, когда в воротах стоял Лев Иванович Яшин. Я был на стадионе в Тбилиси. Если местное «Динамо» побеждало, в Грузии только новорожденные не выпивали и не радовались. В Европе сейчас мы видим забитые стадионы.

А что у нас? Дзюба двух слов связать не может, потому что необразованный. Дзюбу надо гнать метлой, исключить!

Не хочет подписывать контракт – не надо. В России спорт вообще не приносит материальных благ. В Европе футбол самоокупаемый. У нас – нет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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