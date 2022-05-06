КДК не будет рассматривать выкрики фанатов «Зенита» «##### Fan ID» во время речи президента РПЛ Хачатурянца

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КДК РФС не накажет «Зенит» за нецензурные выкрики фанатов во время речи президента РПЛ.

После домашней победы «Зенита» над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре РПЛ клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России. Главу Премьер-лиги Ашота Хачатурянца освистали фанаты во время церемонии награждения и не дали ему закончить речь, скандируя «##### Fan ID».

«В рапорте делегата этого нет, он этого не подтверждает. Соответственно, КДК такое рассматривать не будет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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