КДК не будет рассматривать выкрики фанатов «Зенита» «##### Fan ID» во время речи президента РПЛ Хачатурянца

КДК РФС не накажет за нецензурные выкрики фанатов во время речи президента .

После домашней победы «Зенита» над (3:1) в 27-м туре РПЛ клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России. Главу Премьер-лиги освистали фанаты во время церемонии награждения и не дали ему закончить речь, скандируя «##### Fan ID».

«В рапорте делегата этого нет, он этого не подтверждает. Соответственно, КДК такое рассматривать не будет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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